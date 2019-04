In Grafendorf ging die Atemschutzleistungsprüfung in Bronze und Silber über die Bühne. Feuerwehrmänner aus Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Feldbach nahmen daran teil.

Im Stationenbetrieb wurden die Feuerwehren bewertet © Feichtinger

Die Atemschutzleistungsprüfung in Bronze und Silber wurde in der Neuen Mittelschule in Grafendorf abgehalten. Zahlreiche Teilnehmer mussten Wissen, Geschick und Teamgeist unter Beweis stellen.