Nach dem tödlichen Vorfall an der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn überprüft und verstärkt auch die Bezirkshauptmannschaft Hartberg den Schutz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sicherheitsschleusen werden erprobt.

Amtsleiter Peter Rechberger und Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer wollen trotz allem für ein "offenes Haus" sorgen. © Harald Hofer

Auch in der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld hat man nach dem Mord an dem Sozialamtsleiter in der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn (Vorarlberg) die Sicherheitsmaßnahmen weiterentwickelt. "Wir sind trotz allem bestrebt, weiterhin ein offenes, bürgernahes Haus zu bleiben", stellt Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer dazu fest.

