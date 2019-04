Facebook

Die Helme hat er noch. Wenn auch nicht in Verwendung, so aber als Mahnung. „Ohne Schutzausrüstung“, sagt Martin König, „wäre ich schon dreimal nicht mehr am Leben.“ Ohne Schutzengel wohl auch nicht. Beweise für den hohen Wirkungsgrad beider: die Bruch- und Schürfstellen, die der schwere Ast auf dem Helm des Kaindorfer Bauern, der als Forstfacharbeiter auch für andere tätig ist, hinterlassen hat. Die tiefe Narbe an seinem Schienbein, wo sich die Kettensäge durch die Schnittschutzhose gefressen hat.

