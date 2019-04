Facebook

Einstimmigkeit herrschte bei der vergangenen Gemeinderatssitzung in Kaindorf © Barbara Kahr

So hatte wahrscheinlich noch nie eine Gemeinderatssitzung im Bezirk begonnen: Um nämlich pünktlich starten zu können, wurden bei der vergangenen Gemeinderatssitzung in Kaindorf die paar Minuten bis 19.30 Uhr mit einem von Bürgermeister Thomas Teubl (VP) augenzwinkernden „Jetzt können wir noch zwei Minuten entspannen“, und einem an Yoga angelehnten, scherzhaften „Ohmm“ der Gemeinderäte überbrückt. Am Ende zählten einige Gemeinderäte sogar schmunzelnd den Countdown.

