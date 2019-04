Platzwahl 2019„Der Sieg zum Jubiläum wär' schon was“

Feuerwehr St. Lorenzen am Wechsel, einer von bereits 70 Platzwahl-Kandidaten, begeht heuer den 80er. Mit einem Top-Platz bei der Platzwahl will man gleich noch einmal jubeln.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Platzwahl-Fieber hat die Feuerwehr St. Lorenzen am Wechsel erwischt. Und wie sammelt Ihre Feuerwehr? Mailen Sie Ihr Bild bitte an platzwahl@kleinezeitung.at © FF St. Lorenzen/W.

Wenn die Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen am Wechsel am 4. und 5. Mai zum großen Fest lädt, steht ein „Runder“ an – seit 80 Jahren ist man für die Bevölkerung einsatzbereit. „Wie haben 92 Mitglieder. Auch die Nachwuchsarbeit funktioniert bei uns mit 18 Jugendlichen perfekt“, sagt Kommandant Thomas Allmer.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.