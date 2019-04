Facebook

Das Haus brannte bis auf die Grundmauern ab © Jonas Pregartner

In Kaindorf in der Oststeiermark (Ortsteil Dienersdorf) ist in der Nacht auf Freitag ein Einfamilienhaus niedergebrannt. Noch ist unklar, ob der 55-jährige Bewohner (korrigiert, zunächst war vom Besitzer die Rede) dabei zu Schaden kam. Der Hund des Mannes ist laut Polizei tot aufgefunden worden. Der Mann habe alleine in dem Haus gelebt. Der Brand ist mittlerweile gelöscht.

