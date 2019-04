Facebook

Das Haus in Dienersdorf brannte nieder © FF St. Johann

In Kaindorf in der Steiermark (Ortsteil Dienersdorf) ist in der Nacht auf Freitag ein Einfamilienhaus niedergebrannt. Noch ist unklar, ob der 55-jährige Hausbesitzer dabei zu Schaden kam. Der Hund des Hausbesitzers ist laut Polizei tot aufgefunden worden. Der Mann habe alleine in dem Haus gelebt. Der Brand sei mittlerweile gelöscht.