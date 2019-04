In der Nacht auf Freitag brannte in Dienersdorf (Kaindorf bei Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ein Wohnhaus nieder. Freitagnachmittag meldete die Polizei den Fund einer Leiche in der Brandruine.

Das Haus brannte bis auf die Grundmauern ab © Jonas Pregartner

In Kaindorf in der Oststeiermark (Ortsteil Dienersdorf) ist in der Nacht auf Freitag ein Einfamilienhaus samt Wirtschaftsgebäude niedergebrannt. Der 55-jährige Bewohner gilt offiziell noch als vermisst. Der Mann hatte alleine in dem Haus gelebt.

