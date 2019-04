Im Krankenhaus Oberwart präsentierte das Land Burgenland am Donnerstag seine Bio-Strategie. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil griff dabei selbst zum Kochlöffel und servierte eine Eierspeis aus Bio-Eiern.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Landesrätin Astrid Eisenkopf kochten Bio-Eierspeis © Harald Hofer

Die burgenländischen Landesbetriebe, darunter die Spitäler, wollen in Zukunft ausschließlich auf biologische Lebensmittel einheimischer Bauern setzen. "In den burgenländischen Spitälern wollen wir bei der Verpflegung auf nahezu 100 Prozent kommen", kündigte die burgenländische Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) an.

