Hartberg-Fürstenfeld Anton Kogler als FPÖ-Bezirkschef bestätigt

Der Bezirksparteiobmann der FPÖ Hartberg-Fürstenfeld, Anton Kogler, wurde beim Bezirksparteitag in Bad Waltersdorf in seiner Funktion bestätigt. Drei Parteimitglieder wurden neu in den Bezirksvorstand gewählt.