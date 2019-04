Auf der B54 bei Grafendorf verlor der Lenker eines Kleinbusses die Herrschaft über sein Fahrzeug. Stahlträger, die er in seinem Anhänger mitführte, landeten im Graben.

Muskelkraft war bei diesem Feuerwehreinsatz gefragt © FF Grafendorf

Um die Mittagszeit steuerte ein Fahrzeuglenker am Mittwoch seinen Kleinbus samt Anhänger auf der B 54 bei Lechen (Gemeinde Grafendorf) in Fahrtrichtung Hartberg. Aus ungeklärter Ursache verlor der Mann die Herrschaft über sein Fahrzeug. Der Kleinbus schleuderte über die gesamte Fahrbahn und rutschte in den gegenüberliegenden Straßengraben. Verletzt wurde dabei niemand.