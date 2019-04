Verfassungsgerichtshof am Zug

Bestellen können soll man die Sammeltaxis über eine zentrale Plattform © Elmar Gubisch

Eigentlich hätte mit 1. September in rund 60 oststeirischen Gemeinden ein regionales Mikro-Öffi-Netz in Betrieb gehen sollen. Hätte deshalb, weil die ÖBB-Postbus GmbH Mitte März einen Nachprüfungsantrag beim Landesverwaltungsgericht (LVwG) eingebracht hat, was die Ausschreibung nun verzögert.

