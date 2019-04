Facebook

Die Einsatzkräfte am Unfallort in Pöllau © FF Pöllau

Ein schwerer Unfall ereignete sich am verregneten Freitagabend: Kurz vor 23 Uhr war auf der L 448 in Pöllau bei Hartberg ein 51-Jähriger mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.