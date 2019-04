Kleine Zeitung +

Kritik an Gemeinde Darum sorgt der Weitwanderweg in St. Lorenzen für Aufsehen

Der Weitwanderweg in Bruck an der Lafnitz, Gemeinde St. Lorenzen am Wechsel, ist teilweise unpassierbar und auch einige Schilder sind verschwunden. Einstiger SP-Gemeinderat nimmt nun die Gemeinde in die Pflicht.