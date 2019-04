Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Dienstag auf der Freilandstraße von Rohrbach an der Lafnitz in Richtung Beigütl ereignet. Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Vorau hat in einer Kurve einen Pkw überholt und ist dabei gegen das entgegenkommende Fahrzeug eines 65-jährigen Lenkers aus St. Lorenzen am Wechsel geprallt. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 aus Oberwart ins LKH Graz geflogen werden.