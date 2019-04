Im Fernheizwerk in Stubenberg kam es am Montag zu einem Brand und einem Folgebrand. Verletzt wurde niemand, der Schaden dürfte aber beträchtlich sein.

Stubenberg am See

© Kleine Zeitung/Scheriau

Ein elektrischer Defekt hat am Montag zu einem Brand und einem Folgebrand in einem Fernheizwerk in Stubenberg geführt. Dabei wurden diverse Maschinen und bauliche Einrichtungen beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.