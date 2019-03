Am Montag, dem 1. April, feiert Pfarrer Rupert Rechberger seinen 89. Geburtstag sowie den Wechsel in den wohlverdienten Ruhestand.

Rupert Rechberger war 57 Jahre lang in Ligist tätig © Robert Cescutti

Bis ins hohe Alter selbstbestimmt zu leben und dabei so gesund wie möglich zu sein, das wünschen sich viele. Bis ins hohe Alter zu arbeiten, gehört da aber meist nicht dazu, schließlich will man den wohlverdienten Ruhestand genießen. Das war für den Ligister Pfarrer Rupert Rechberger, der am Montag, dem 1. April, seinen 89. Geburtstag feiert, aber lange kein Thema.

