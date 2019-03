Ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung touchierte in der Nähe von Sinabelkirchen mit seinem Wagen ein anderes Auto. Sein Wagen überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Wagen blieb auf dem Dach am Pannenstreifen liegen. © FF Untergroßau

Gleich drei Freiwillige Feuerwehren - Obergroßau, Untergroßau und Sinabelkirchen wurden am Mittwochabend zu einem Einsatz auf der A2, Südautobahn, gerufen: Ein Pkw in Fahrtrichtung Wien hatte sich überschlagen. Der Wagen blieb kurz nach der Autobahnauffahrt Sinabelkirchen am Pannenstreifen auf dem Dach liegen.