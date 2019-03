Facebook

Anita Mogg tritt als neue Obfrau in die Fußstapfen von Waltraud Lechner (v.l.) © KK

Mehr als 28 Jahre war Waltraud Lechner die Obfrau der Krippenfreunde Oststeiermark. In den vielen Jahren an der Spitze konnte sie den Verein von 13 auf 230 Mitglieder ausbauen und viele künstlerisch hochstehende Ausstellungen im In- und Ausland organisieren.