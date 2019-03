Bis zu minus 4 Grad sind in der Nacht auf Donnerstag auch in vielen Teilen der Ost- und Südsteiermark möglich. Um die Blüten vor dem Frost zu schützen, setzen heuer viele Obstbauern auf neue Frost-Öfen.

Steirische Obstbauern haben bereits Tausende "Frostöfen" aufgestellt, falls die Temperaturen in der Nacht weit unter null Grad sinken © Jürgen Fuchs

Auch wenn am Mittwochabend kalendarisch der Frühling beginnt, die aktuellen Temperaturen halten sich derzeit (ganz im Gegensatz zu Ende Februar) nicht daran. Minus 2,0 Grad hatte es Mittwochfrüh in Hartberg und minus 1,3 Grad in Gleisdorf. Das lässt auch heimische Obstbauern zusehends schlechter schlafen, denn die Blüte ist wegen der warmen Tage Ende Februar und Anfang März schon relativ weit fortgeschritten und daher empfindlich gegen Frost.



