Schüler auf der ganzen Welt protestierten gestern gegen den Klimawandel. Am "Friday for Future" nahmen auch Schüler aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld teil.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schüler in Fürstenfeld und Hartberg machten auf ihre Anliegen aufmerksam © Lena Notter

Rund 200 Schüler versammelten sich am Freitag auf dem Fürstenfelder Hauptplatz, um gemeinsam am "Friday for Future" für den Klimaschutz teilzunehmen. Eine weltweite Demonstrationsbewegung, die mittlerweile in über 90 Länder der Welt stattfindet.