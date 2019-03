Auf Google Maps war in einem Wald in der Nähe von Altenmarkt bei Fürstenfeld ein mysteriöser Ort zu finden, der nur zu Fuß zu erreichen ist: das "Café Woltmittn". Kaffee und Mehlspeise findet man dort allerdings nicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hier sollte das "Cafe Woltmittn" sein © Harald Hofer

Wer mit Hilfe von Google Maps im Internet nach Ausflugszielen in der Oststeiermark sucht, wird vielleicht schon einmal darüber gestolpert sein. In der Mitte eines großen Waldgebiets in der Nähe von Altenmarkt bei Fürstenfeld war ein "Café Woltmittn" eingezeichnet.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.