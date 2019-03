Theater in der Tierwelt

Die Tierwelt präsentierte ihr Programm zum Saisonstart © Zugschwert

Gemeinsam präsentierten Tierwelt-Geschäftsführerin Doris Wolkner-Steinberger und die Intendantin des Figurenthaterfestivals „Puppille“, Elfriede Scharf, den Saisonstart. In der Tierwelt Herberstein hat das am 21. März beginnende Themenjahr heuer das Motto „Tierisch bunte Vielfalt – eine Reise zu den Exoten der Tierwelt“, in dem sich alles um die exotischen Bewohner dreht.