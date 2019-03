Der Wenigzeller Christoph Maierhofer war mit drei Mal Gold der beste Österreicher bei der Stocksport-Junioren-EM in Peiting.

Christoph Maierhofer © BÖE

Die große und erfreuliche Erkenntnis der Jugend-EM der Eisstocksportler im deutschen Peiting: Österreich ist die führende Nation in Europa und daher auch auf der Welt. „Diese EM war wieder ein ganz kräftiges Lebenszeichen“, sagt Generalsekretär Michael Brantner. Nach elf Bewerben in der U16, U19 und U23 steht Österreich mit sechs Goldenen im Medaillenspiegel ganz vorne. Gastgeber Deutschland muss mit einer Goldenen weniger zufrieden sein. „Erstmals wurde – wie bei den Herren und Damen – auch in der Jugend das Mannschaftsspiel mit Halbfinale und Finale ausgetragen. Das war eine wichtige Neuerung“, sagte Brantner. Einziger Wermutstropfen war Bronze bei den U23-Herren, der Vorstufe zu den Erwachsenen.

