Aus noch unbekannten Gründen Lenkerin landete mit ihrem Pkw in Ebersdorf im Acker

In Ebersdorf kam eine Frau mit ihrem Cabrio am Sonntag von der L412 ab und landete in einem Acker. Feuerwehr, Polizei und Rettung waren im Einsatz.