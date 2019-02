Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bischof Wilhelm Krautwaschl mit den vier Regionalkoordinatoren Andrea Schwarz, Helmut Konrad, Johannes Schweighofer und Anton Herk-Pickl © Matthias Janisch

In einer prall gefüllten Oststeirerhalle in Pischelsdorf stellte die katholische Kirche Steiermark ihr neues Zukunftsbild vor. Bischof Wilhelm Krautwaschl eröffnete den Abend mit der wohl wichtigsten Information zu diesem Zeitpunkt. „Wieder keine Goldene. Kristoffersen vor Hirscher“, sagte er zu Beginn seiner Rede und erklärte somit den Ausgang des Riesenslaloms bei der Ski-WM in Aare. „Ich hoffe, jetzt können mir alle beruhigt zuhören“, so der Bischof weiter.