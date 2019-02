Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Valentin Fraß aus der 8. Klasse des Borg Birkfeld © privat

Damit hatte Valentin Fraß nicht gerechnet. Schon im November hatte er mit anderen Schulkollegen am Übersetzungswettbewerb „Juvenes Translatores“ der Europäischen Union teilgenommen. Bei diesem Bewerb werden Texte, verfasst in einer der Sprachen der Europäischen Union, in die jeweilige Muttersprache übersetzt. Fraß hatte sich entschieden, einen Text aus dem Englischen in seine Muttersprache Deutsch zu übersetzen. Im Text mit dem Titel „Three culture vultures hit the tracks“ geht es um Jugendliche, die nach ihrer Matura eine Interrail-Reise durch Europa machen wollen.