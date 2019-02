Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vizebürgermeister Walter Berghofer, Helga Glatz, Anna Rössler mit Bürgermeister Günter Müller (v.l.) © KK

In St. Johann in der Haide wird 2019 kulturell wieder einiges von der Initiative „St. Johann aktiv“ geboten: Rund um das Thema Kochen gibt es viele Veranstaltungen, wie etwa einen Vortrag über alte und vergessene Gemüsesorten (7. März) oder „saisonal-regional, fit in den Frühling“. Für Reiselustige bietet Wolfgang Fuchs einen Vortag über „Neuseeland“ (1.April).