Kleine Zeitung +

Lkw-Lenker verletzt Lkw krachte in Oberbuch auf der L455 in einen Zug

Am Donnerstag krachte ein Lkw am Bahnübergang der L455 in Oberbuch, Gemeinde Buch-St. Magdalena, in einen Zug. Die Zugpassagiere mussten evakuiert werden.