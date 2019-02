Die Ärztin und Krankenhausmanagerin Astrid Mayer hat die medizinische Leitung des Schwerpunktspitals Oberwart übernommen. Nach Stationen in Wien und London kehrte sie damit wieder in ihre südburgenländische Heimat zurück.

Krages-Geschäftsführer Harald Keckeis, Pflegedirektor Andreas Schmidt, ärztliche Direktorin Astrid Mayer, kaufmännischer Direktor Johann Nestlang, ärztlicher Interimsdirektor Herbert Gruber, Landesrat Hans Peter Doskozil © KRAGES/Neumann

Im Krankenhaus Oberwart wurde am Dienstag die neue ärztliche Leiterin vorgestellt. Astrid Mayer hat am 1. Februar die Funktion übernommen. Die Fachärztin für Innere Medizin mit dem Zusatzfach Onkologie war nach ihrem Studium und ärztlichen Tätigkeit in Wien über viele Jahre in London in Spitälern in der Krebsforschung und im Krankenhausmanagement tätig.

