Frau krachte mit ihrem Mopedauto an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Oststeiermark gegen einen Zug. Sie hatte großes Glück und kam mit leichten Verletzungen davon.

St. Johann in der Haide

Das Mopedauto prallte gegen den vorbeifahrenden Zug © Symbolbild: APA

Dieser Unfall hätte auch schlimmer enden können: Am Montagabend prallte in St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ein Mopedauto gegen einen vorbeifahrenden Zug. Die Lenkerin kam mit leichten Verletzungen davon.

