Das Auto hatte den Wildzaun durchschlagen © FF Markt Ilz

Sie waren auf der Heimfahrt vom Skifahren in Südtirol - bei Ilz kamen sie in ein Gewitter mit strömendem Regen und sogar leichtem Hagel: Ein Slowake verlor am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der A2 bei Ilz wegen Aquaplanings die Herrschaft über seinen Wagen - das Auto, in dem noch ein Landsmann saß, schleuderte gegen einen Wildzaun, durchschlug ihn und blieb seitlich liegen.