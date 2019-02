Facebook

Die Polizei kontrollierte das verdächtige Auto (Archivbild) © Jürgen Fuchs

Am Mittwochnachmittag wurde in Riedlingsdorf im Bezirk Oberwart ein verdächtiges Fahrzeug gesehen. Beamte der Polizeiinspektion Pinkafeld kontrollierten das Auto. In diesem fanden sie einen 29-jährigen Rumänen vor. Zur Abklärung des Sachverhaltes brachten die Beamten den Mann zur Polizeiinspektion.