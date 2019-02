Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Insgesamt 10.800 Euro wurden eingenommen, davon gingen 3600 Euro an die kleine Amelie © Gerald Hirt

Großsteinbach hat sich mit der Veranstaltungsreihe "Großsteinbach hilft" Ende des Jahres 2018 in den Dienst der guten Sache gestellt. Insgesamt konnten 10.800 Euro gesammelt werden, die nun auf drei Familien in Not aufgeteilt werden.