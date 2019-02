Facebook

Insgesamt neun Feuerwehren bekämpften mit mehr als 100 Mann diesen Brand © FF Kaindorf

Im Obergeschoß eines Wohnhauses in Weixelberg (Gemeinde Hartl, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) war am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, "stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand", so Franz Radl von der FF Kaindorf.