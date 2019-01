Insgesamt neun Feuerwehren waren am Donnerstag ab 17 Uhr in Hartl (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) im Einsatz: Im Dachgeschoß eines Wohnhauses in Weixelberg war Feuer ausgebrochen - der Schaden ist groß.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Insgesamt neun Feuerwehren bekämpften mit mehr als 100 Mann diesen Brand © FF Kaindorf

Das Feuer war gegen 17 Uhr offenbar im Bereich des ausgebauten Obergeschoßes eines Wohnhauses in Hartl (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ausgebrochen - als die Feuerwehr eintraf, "stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand", so Franz Radl von der FF Kaindorf. Es wurde Abschnittsalarm gegeben, sechs Feuerwehren - Kaindorf, Obertiefenbach, Kaibing, St. Johann bei Herberstein, Blaindorf und Stubenberg am See - rückten mit rund 100 Mann zu dem Brandort in Weixelberg aus. Drei Feuerwehren kamen später noch hinzu, so Johannes Kellner, Kommandant der FF Kaindorf: Bad Waltersdorf, Hartberg und Ebersdorf. Ingesamt waren damit mehr als 100 Kräfte im Einsatz.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.