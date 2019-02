Kleine Zeitung +

Familie betroffen Hilfsaktion nach Wohnhausbrand in Hartl läuft an

Insgesamt zehn Feuerwehren waren am Donnerstag ab 17 Uhr in Hartl (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) im Einsatz: Im Dachgeschoß eines Wohnhauses in Weixelberg war Feuer ausgebrochen - der Schaden ist groß.