Planquadrat am Wochenende Lenker mit 1,76 Promille erwischt: Besaß noch nie Führerschein

Planquadrat am Wochenende

Bei einem landesweiten Planquadrat am Wochenende im Burgenland hat die Polizei in Oberwart einen 28-jährigen Lenker erwischt, der mit 1,76 Promille Alkohol im Blut unterwegs war. Eine Führerscheinabnahme war nicht möglich: Der Mann war noch nie im Besitz einer Lenkerberechtigung, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Sonntag mit.

Vier Alkolenker

Obwohl das Planquadrat diesmal im Vorfeld via Medien angekündigt worden war, gingen der Polizei trotzdem vier Alkolenker ins Netz. Drei von ihnen hatten mehr als 0,8 Promille, was eine vorübergehende Führerscheinabnahme nach sich zieht. Ein weiterer Autofahrer stand unter Drogeneinfluss und musste seine Lenkerberechtigung ebenfalls abgeben.

Bei der Aktion waren 26 Beamte der Landesverkehrsabteilung und der Autobahnpolizeiinspektionen von Samstag, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 2.00 Uhr, im Einsatz. Etwa 360 Lenker wurden kontrolliert, bei 261 wurden Alkovortests oder Tests mit dem Alkomaten durchgeführt. Die Polizei erstattete in 318 Fällen Anzeige, davon 296 Mal wegen zu hoher Geschwindigkeit. Auch 33 Organstrafverfügungen stellten die Beamten aus.