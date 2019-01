S7-Bauprojekt Baustart für drei Kilometer langen Rudersdorf-Tunnel

Facebook

Von links: ASFINAG-Geschäftsführer Alexander Walcher, Landesrat Hans-Peter Doskozil, LH Hans Niessl, Minister Norbert Hofer, Tunnelpatin Verena Hofer, LH Hermann Schützenhöfer und Landesrat Anton Lang © ASFINAG/(c) oliver wolf foto gmbh

Am Samstag erfolgte im Rahmen eines großen Festaktes mit hunderten Bewohnern der umliegenden Gemeinden sowie zahlreichen Ehrengästen – u.a. Verkehrsminister Norbert Hofer - der offizielle Start für den Bau des drei Kilometer langen Tunnels Rudersdorf. Der Tunnel, der erste Schnellstraßentunnel im Burgenland, ist das Herzstück der neuen S 7 Fürstenfelder Schnellstraße, die von Riegersdorf in der Steiermark über das Burgenland bis an die ungarische Grenze führen wird. „Es ist wichtig für Österreich, dass die Infrastruktur überall gut ausgebaut ist“, sagte Hofer. „Gerade für Regionen wie die Oststeiermark und das Südburgenland ist so eine Anbindung die Basis für eine noch bessere Zukunft.“