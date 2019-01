Facebook

Die ost- und südoststeirischen Preisträger der diesjährigen "Köpfe des Jahres 2018" © Juergen Fuchs

Bei einer wunderschönen Gala im Skyroom des Styria Media Center in Graz wurden am Mittwochabend die "Köpfe des Jahres 2018" aus der Ost- und Südoststeiermark ausgezeichnet. In den Kategorien Gastgeber, Kultur, Wirtschaft und Forschung, Newcomer, Entertainment, Soziales Gewissen und Sport standen jeweils fünf Personen zur Auswahl.

Tausende (Süd-)Oststeirerinnen und (Süd-)Oststeirer stimmten ab und folgende acht Persönlichkeiten sind die "Köpfe des Jahres 2018" sowie der Träger des Sonderpreises der Redaktion:

Kategorie Gastgeber (präsentiert von S&K GenussCatering): Karola und Peter Fasching

Kategorie Kultur (präsentiert von Cserni Holdin): Peter Simonischek

Kategorie Wirtschaft und Forschung (präsentiert vom Wirtschaftsraum St.Ruprecht-Weiz): Patriz Pichlhöfer

Kategorie Newcomer (präsentiert vom Land Steiermark): Stefan Preininger

Kategorie Entertainment (präsentiert von Antenne Steiermark): Julian Grabmayer

Kategorie Soziales Gewissen (präsentiert von der Arbeiterkammer Steiermark): Radkersburg 3

Kategorie Sport (präsentiert von der Therme Loipersdorf): Carina Reicht

Sonderpreis der Redaktion der Kleinen Zeitung: Josef Zotter

Glänzende Galanacht über den Dächern von Graz

Köpfe des Jahres 2018: Im Skyroom wurde ausgezeichnet und gefeiert