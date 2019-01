Facebook

Eine zurückgelassene Haube und ein Fahndungsfoto hat die Polizei am Samstag veröffentlicht © Polizei

Es war Ende März vorigen Jahres, am Donnerstag, 29. März in Nestelbach im Ilztal: Ein unbekannter, bewaffneter Täter bedrohte gegen 19 Uhr eine Reinigungskraft und gelangte so in das Geldinstitut. Dort fesselte er die Reinigungskraft und zwang sie, den Filialleiter anzurufen. Als dieser eintraf, wurde auch er gefesselt. Letztlich flüchtete der Tätere aber dann ohne Beute, weil sich kein Bargeld im Raum fand.