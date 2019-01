Facebook

Die Loipen in der Region sind perfekt gespurt, die Bedingungen für Langläufer derzeit ideal © Almenland/Harald Eisenberger

Während sich „Frau Holle“ im Norden der Steiermark austobt, herrscht in weiten Teilen der Ost- und Südoststeiermark „Schnee-Ebbe“. Wer sich dennoch einmal eine große Portion Spaß im Schnee gönnen will, muss aber nicht verzweifeln. Der Winter ist nämlich gar nicht so weit weg.