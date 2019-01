Am Mittwoch kollidierten zwei Fahrzeuge in Rittschein auf der L207 im Kreuzungsbereich miteinander. Die Feuerwehr Übersbach, das Rote Kreuz und die Polizei waren im Einsatz.

Die Feuerwehr barg die Unfallfahrzeuge © FF Übersbach

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend gegen 17.34 Uhr in Rittschein auf der L207 im Kreuzungsbereich. Eine Frau fuhr mit ihrem Pkw in den Kreuzungsbereich ein und übersah ein weiteres Fahrzeug. Die beiden Autos kollidierten.