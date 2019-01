In Schachen, Gemeinde Vorau, kam ein Milchwagen von der Fahrbahn ab und blieb am Bankett im Schnee stecken. Die Feuerwehr Vorau rückte aus.

Die Feuerwehr rückte mit elf Mann zur Bergung aus © FF Vorau

Am Mittwoch war ein Fahrer gegen 13.45 Uhr mit einem Milchtankwagen in Schachen, Gemeinde Vorau, unterwegs, als er aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse von der Straße abkam. Der Lkw blieb schließlich am Bankett im Schnee stecken.