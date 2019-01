Facebook

Verena und Andreas Jeitler wandern seit 2007 gemeinsam © Jeitler

Sie waren bereits auf den Jakobswegen in Spanien, vom Bodensee zum Gardasee oder in Südtirol unterwegs und haben auf ihrer ersten Reise im Jahr 2007 mit dem Fahrrad die Nordsee umrundet. Auf den steirischen Pilgerwegen haben Verena (37) und Andreas Jeitler (43) aus St. Kathrein am Offenegg auf Schusters Rappen die engere Heimat entdeckt und waren in den letzten zwei Jahren wieder auf weiß-grünen Pfaden unterwegs.

