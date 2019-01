Der Pächter eines Bauernhofes stand in Verdacht, unerlaubt Dinge aus dem Besitz seines Verpächters verkauft zu haben. Der Angeklagte kam jedoch nicht zur Gerichtsverhandlung.

Der Beschuldigte lebt mittlerweile in Moskau © evgtin - Fotolia

Der Angeklagte hat mitgeteilt, dass er nicht ins Bezirksgericht Fürstenfeld kommen kann. Er lebt momentan in Moskau. Also wird in seiner Abwesenheit verhandelt.

