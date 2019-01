Facebook

Neuer Standort für Seidl: Auch zuvor wurden hier – von der Firma Wiesenthal – bereits Autos verkauft © KK

Dass der Gleisdorfer Gebrauchtwagenhändler Herbert Seidl Ende Dezember auch in Oberwart einen Standort aufgesperrt hat, habe sich „kurzfristig ergeben“, wie er verrät. „Nachdem wir erst vor Kurzem in Gleisdorf massiv vergrößert haben, war das nicht unbedingt auf unserem Radar“, sagt Seidl. Eineinhalb Jahre ist es her, dass der Händler seinen gesamten Betrieb in die Gleisdorfer Neugasse (beim Dieselkino) übersiedelte, wo er mehr als 400 Gebrauchtwagen ausstellen kann. Fünf neue Arbeitsplätze wurden geschaffen – insgesamt beschäftigt Seidl in Gleisdorf 17 Mitarbeiter.

