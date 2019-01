Fatales Ende einer privaten Silvesterfeier: Ein 47-Jähriger wurde von Projektil-Teilen aus einem Flobertgewehr am Kopf schwer verletzt.

Rettungshubschrauber Christophorus 16 © Harald Hofer

Der Notruf ging am 1. 1. gegen 5.25 Uhr ein. Ein Mann (47) wurde bei einer Silvesterfeier in Schlag (Rohrbach an der Lafnitz; Hartberg-Fürstenfeld) böse verletzt.