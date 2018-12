Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld kann man so günstig tanken wie schon lange nicht mehr. Der Preissturz an den Zapfsäulen freut jedoch nicht jeden regionalen Tankstellenbetreiber.

In Seibersdorf konnte man Donnerstagvormittag besonders billig tanken © Harald Hofer

Das Hartbergerland entpuppt sich dieser Tage als Treibstoffparadies. Vergleichsweise günstig lässt es sich an den Zapfsäulen in den oststeirischen Gemeinden tanken. Ein Mitgrund für den Preiskampf an der Zapfsäule dürfte die Neueröffnung einer „F. Leitner“-Tankstelle direkt neben der A 2-Auffahrt in St. Johann in der Haide sein.

