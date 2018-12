Serie in Gnas aufgeklärt

Am Heiligen Abend konnten Beamte der PI Gnas einen 67-jährigen Ungar festnehmen, dem Einbrüche in Fehring, Gnas, Bad Gleichenberg und Bad Waltersdorf nachgewiesen werden konnten. Für weitere Tatorte könnte er als Täter ebenfalls in Frage kommen, hier müssen allerdings noch Spuren ausgewertet werden.

